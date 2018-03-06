СМИ доказали наличие у Грудинина золота в банке Швейцарии

Издания уже публиковали информацию о том, что политик Павел Грудинин, претендующий на пост главы РФ, имеет 11 счетов в швейцарских банках и золото в кредитных организациях. Государственный деятель отрицал эти сведения.

Домбровский Сергей

Грудинин вместо конкретного ответа на обвинения начал рассуждать и произносит абстрактные речи о том, что 11 счетов в финансовых заведениях иметь нелогично, так как можно обойтись одним. Народный избранник рассказал о том, как власть делает все возможное, дабы очернить его репутацию. Грудинин сообщил о специальных пиар-технологиях, которые действуют не только в торговле, но и на политическом поприще. В итоге кандидат снял с себя все обвинения.После слов Грудинина в российских СМИ появились доказательства наличия у этого человека золота в швейцарском банке. Издания опубликовали выписку из финансовых заведений. Исходя нее, Грудинин хранит золото в швейцарском банке UBS на сумму 230 тысяч долларов США по актуальному на нынешнее время курсу. Ранее журналисты даже объявляли охоту на фото- и видео-доказательства наличия у Грудинина незакрытых счетов в банках Швейцарии, объявляя вознаграждение в 1 млн рублей.