«Историческая личность»: Катя Гордон вступилась за Грудинина

Выбывшая из предвыборной гонки Катя Гордон прервала молчание и высказала то, что думает о ситуации с Павлом Грудининым. Она также сделала обращение к следственным органам России.

Напомним, что ранее российские СМИ писали о долго скрываемых 13 счетах кандидата в президенты Павла Грудинина в швейцарском банке. Катя Гордон, которая решила не продолжать свою предвыборную кампанию, уже выступала в поддержку политика. Теперь она прокомментировала и этот скандал, вступившись за коммуниста. «Умный, обаятельный, мощный человек» и, ко всему прочему, «историческая личность» страдает от гнёта следственного комитета. По словам Гордон, давление на кандидата оказывает нынешняя власть, чтобы очернить его имя в глазах избирателей.«Из кандидата на наших глазах делают диссидента. Суды, грязь, ложь... Предполагаю, Кириенко лично старается», - пишет Гордон в Instagram. Правозащитница уверяет, что проблемы пройдут, а у Грудинина получится добраться до выборов, ведь «с него начинается новое время России». Также Гордон попросила российскую прокуратуру изучить и обнародовать теневые дела и других кандидатов в президенты, чтобы было честно. В чём подписчики её, стоит отметить, неохотно поддержали.