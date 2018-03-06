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| | Путин допускает, что роботы могут заменить людей некоторых профессий

Путин допускает, что роботы могут заменить людей некоторых профессий

Сегодня, 17:16
Президент РФ Владимир Путин посетил Всероссийский форум рабочей молодежи. Российский лидер сообщил, что считает угрозу замены людей роботами вполне реальной, поэтому к такой ситуации надо быть готовыми.

Путин допускает, что роботы могут заменить людей некоторых профессий

 

3 марта в Нижнем Тагиле открылся Всероссийский форум рабочей молодежи. Мероприятие, которое закроется уже завтра, посетил и президент Российской Федерации. Владимир Путин пообщался с участниками форума. Один из них задал вопрос о замене людей роботами. Российский лидер считает, что такая угроза для некоторых профессий является вполне реальной, так как именно это и происходило на разных этапах истории во время крупных научных прорывов и технологических революций.

Глава государства отметил, что сейчас мы живем в 21 веке, поэтому такая ситуация не может стать неожиданностью. Российский лидер призвал заранее быть готовыми к такому исходу.
Виктория Озерова
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