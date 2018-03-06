Путин допускает, что роботы могут заменить людей некоторых профессий

Президент РФ Владимир Путин посетил Всероссийский форум рабочей молодежи. Российский лидер сообщил, что считает угрозу замены людей роботами вполне реальной, поэтому к такой ситуации надо быть готовыми.

Виктория Озерова

3 марта в Нижнем Тагиле открылся Всероссийский форум рабочей молодежи. Мероприятие, которое закроется уже завтра, посетил и президент Российской Федерации. Владимир Путин пообщался с участниками форума. Один из них задал вопрос о замене людей роботами. Российский лидер считает, что такая угроза для некоторых профессий является вполне реальной, так как именно это и происходило на разных этапах истории во время крупных научных прорывов и технологических революций.Глава государства отметил, что сейчас мы живем в 21 веке, поэтому такая ситуация не может стать неожиданностью. Российский лидер призвал заранее быть готовыми к такому исходу.