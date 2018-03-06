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| | Патрушев обвинил страны Запада в превращении целых регионов в "зоны хаоса"

Патрушев обвинил страны Запада в превращении целых регионов в "зоны хаоса"

Сегодня, 17:15
По мнению секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, целью Запада на сегодняшний день является девальвация института международного права для того, чтобы обеспечить собственные интересы. Также он решает свои проблемы за счет других, потому в зоне хаоса могут оказываться целые регионы.

Патрушев обвинил страны Запада в превращении целых регионов в "зоны хаоса"

 

«Для того, чтобы продвигать собственные интересы Запад готов действительно на многое. Он активно использует силовые методы. Пытается девальвировать потенциал международного права и ряда многосторонних институтов, а также стремится решать собственные проблемы, используя манипуляции и методы воздействия на других, потому свои руки они не марают», - утверждает Патрушев, выступая в рамках заседания научного совета СБ.

Он также отмечает, что любое вмешательство Соединенных Штатов и некоторых стран Европейского союза во внутренние дела суверенных государств, а также предпринимаемые попытки по перекрытию границ, разжигание конфликтов на этнической, культурной и конфессиональной почвах, навязывание собственных ценностей без учета национальных аспектов, привели к тому, что обширные территории Центральной и Северной Африки, Ближнего Востока превратились, по сути, в «сплошную зону хаоса», настоящую питательную среду для террористических организаций.
Николай Офицеров
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