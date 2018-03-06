Патрушев обвинил страны Запада в превращении целых регионов в "зоны хаоса"

По мнению секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, целью Запада на сегодняшний день является девальвация института международного права для того, чтобы обеспечить собственные интересы. Также он решает свои проблемы за счет других, потому в зоне хаоса могут оказываться целые регионы.

Николай Офицеров

», - утверждает Патрушев, выступая в рамках заседания научного совета СБ.Он также отмечает, что любое вмешательство Соединенных Штатов и некоторых стран Европейского союза во внутренние дела суверенных государств, а также предпринимаемые попытки по перекрытию границ, разжигание конфликтов на этнической, культурной и конфессиональной почвах, навязывание собственных ценностей без учета национальных аспектов, привели к тому, что обширные территории Центральной и Северной Африки, Ближнего Востока превратились, по сути, в «сплошную зону хаоса», настоящую питательную среду для террористических организаций.