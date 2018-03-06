Патрушев обвинил страны Запада в превращении целых регионов в "зоны хаоса"

«Для того, чтобы продвигать собственные интересы Запад готов действительно на многое. Он активно использует силовые методы. Пытается девальвировать потенциал международного права и ряда многосторонних институтов, а также стремится решать собственные проблемы, используя манипуляции и методы воздействия на других, потому свои руки они не марают», - утверждает Патрушев, выступая в рамках заседания научного совета СБ.
Он также отмечает, что любое вмешательство Соединенных Штатов и некоторых стран Европейского союза во внутренние дела суверенных государств, а также предпринимаемые попытки по перекрытию границ, разжигание конфликтов на этнической, культурной и конфессиональной почвах, навязывание собственных ценностей без учета национальных аспектов, привели к тому, что обширные территории Центральной и Северной Африки, Ближнего Востока превратились, по сути, в «сплошную зону хаоса», настоящую питательную среду для террористических организаций.