Милонов назвал Ксению Собчак "политической чучундрой"

Народный избранник уверен в том, что Собчак просто невозможно воспринимать всерьез. Помимо полного отсутствия политического опыта у нее даже нет опыта муниципальной работы. Милонов отметил, что для Собчак выборы президента России это что-то равнозначное шоу всероссийского масштаба. На нем она пробует себя в качестве ведущей.
«Она вот только недавно с задранными юбками выплясывала канканы на кокаиновых вечеринках в Москве, шла на массу эпатажных выходок и все это было еще вчера. Сегодня вот она уже считает себя кандидатом в президенты. На самый высокий государственный пост в стране. Ей без разницы, судить участников «Дома-2» или сидеть на дебатах. Ей все едино», - утверждает Милонов с возмущением.
Милонов связал поведение телеведущей с тем, что она жила "в шоколаде", а не проживала в 90-е годы в полной нищете и голоде, как многие другие политики, а вела богемную жизнь.