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| | Милонов назвал Ксению Собчак "политической чучундрой"

Милонов назвал Ксению Собчак "политической чучундрой"

Сегодня, 16:32
Одиозный депутат Виталий Милонов уверен в том, что относится к Ксении Собчак серьезно нельзя, ведь она обычная «политическая чучундра», которая всю жизнь прожила «в шоколаде», а потому не имеет воли, а лишь бесстыдство. Мнение об этом Милонов высказал в рамках передачи «За углом».

Милонов назвал Ксению Собчак "политической чучундрой"

 

Народный избранник уверен в том, что Собчак просто невозможно воспринимать всерьез. Помимо полного отсутствия политического опыта у нее даже нет опыта муниципальной работы. Милонов отметил, что для Собчак выборы президента России это что-то равнозначное шоу всероссийского масштаба. На нем она пробует себя в качестве ведущей.

«Она вот только недавно с задранными юбками выплясывала канканы на кокаиновых вечеринках в Москве, шла на массу эпатажных выходок и все это было еще вчера. Сегодня вот она уже считает себя кандидатом в президенты. На самый высокий государственный пост в стране. Ей без разницы, судить участников «Дома-2» или сидеть на дебатах. Ей все едино», - утверждает Милонов с возмущением.

Милонов связал поведение телеведущей с тем, что она жила "в шоколаде", а не проживала в 90-е годы в полной нищете и голоде, как многие другие политики, а вела богемную жизнь.
Николай Офицеров
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