Милонов назвал Ксению Собчак "политической чучундрой"

Одиозный депутат Виталий Милонов уверен в том, что относится к Ксении Собчак серьезно нельзя, ведь она обычная «политическая чучундра», которая всю жизнь прожила «в шоколаде», а потому не имеет воли, а лишь бесстыдство. Мнение об этом Милонов высказал в рамках передачи «За углом».

Николай Офицеров

Народный избранник уверен в том, что Собчак просто невозможно воспринимать всерьез. Помимо полного отсутствия политического опыта у нее даже нет опыта муниципальной работы. Милонов отметил, что для Собчак выборы президента России это что-то равнозначное шоу всероссийского масштаба. На нем она пробует себя в качестве ведущей.», - утверждает Милонов с возмущением.Милонов связал поведение телеведущей с тем, что она жила "в шоколаде", а не проживала в 90-е годы в полной нищете и голоде, как многие другие политики, а вела богемную жизнь.