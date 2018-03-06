Евросоюз шокирован результатами выборов в Италии

Результаты проведенных выборов в парламент Италии не на шутку напугали страны Евросоюза, руководство которых задумывается теперь о будущем, которое ждет ЕС. Как известно, большинство голосов было отдано популистам и евроскептикам.

Николай Офицеров

Согласно данным издания Euronews, такого результата в Брюсселе действительно не ожидали. Там опасаются распространения антимигрантских и популистских настроений в обществе. Теперь же противники евроинтеграции получили большинство голосов не только из-за явной проблемы с мигрантами, но также и из-за усложнившегося положения в стране, как экономического, так и социального. Во всем винят Брюссель и проводимую им политику.Эксперты уверены в том, что поражение традиционных партий свидетельствует о том, что имеется серьезная необходимость в проведении реформ в Евросоюзе.», - отметил один из аналитиков.Как известно, подсчет 99 процентов голосов указывает на то, что с колоссальным отрывом побеждает партия «Движение пяти звезд», популистская партия. Проголосовали за нее 32 процента избирателей. Создана партия была, что особенно странно, бывшим комиком Беппе Грилло и возымела просто невероятный успех. Второе место получила «Демократическая партия» с 19 процентами.Следом за ними идут партии правоцентристского блока: «Лига», которая является одним из главных очагов антимигрантской риторики, партия бывшего премьер-министра страны Сильвио Берлускони «Вперед, Италия» и националисты из «Братьев Италии».