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| | Эксперты испытали боевые модули «Соратник» и «Нахлебник» на морозе

Эксперты испытали боевые модули «Соратник» и «Нахлебник» на морозе

Сегодня, 15:12
Эксперты протестировали боевые модули «Соратник», «Нахлебник», пистолеты-пулеметы «Витязь» и багги «Турист» в условиях минусовых температур на полигоне в Подмосковье. Оружие показало себя с хорошей стороны.

Эксперты испытали боевые модули «Соратник» и «Нахлебник» на морозе

 

Ролик с запечатленным процессом испытания выложили на видеохостинге YouTube в группе «Концерн Калашников». Специалисты испытали комплект одежды «Группа-99» и прочее военное обмундирование. Багги «Турист», боевые роботы «Соратник» и «Нахлебник» продемонстрировали отличные возможности по уничтожению условного противника. Тестированию подверглись и мотоциклы, предназначенные для бойцов войск специального назначения и групп быстрого реагирования.


Модуль «Соратник» первый раз официально представили публике на форуме «Армия-2016». После этого инженеры занялись созданием роботизированной системы «Нахлебник». Сейчас каждый желающий может наблюдать за возможностями данной военной техники, просмотрев ролик на YouTube.
Домбровский Сергей
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