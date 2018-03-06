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| | ЦИК: Премьера фильма с Путиным в интернете является законной

ЦИК: Премьера фильма с Путиным в интернете является законной

Сегодня, 15:07
Секретарь ЦИК Майя Гришина проинформировала, что появление в интернете фильма Владимира Соловьева «Миропорядок-2018», в котором участвовал глава России Владимир Путин, не нарушает ни одного законодательства.

ЦИК: Премьера фильма с Путиным в интернете является законной

 

Во время общения с Гришиной журналисты задали ей вопрос, не нарушает ли данная премьера закон о выборах. На это секретарь ЦИК ответила, что размещение данного фильма в интернете никак не нарушает Федеральное законодательство.

Напоминаем, что до этого Владимир Соловьев анонсировал показ «Миропорядок-2018» с Путиным на 6 марта. Соловьев сообщал, что это будет прямой и честный разговор. Данная лента будет опубликована на официальных страницах автора. Во «ВКонтакте» на странице Соловьева уже размещен отрезок из фильма. В этом фрагменте Владимир Путин сообщает, что доверительные отношения между государствами нельзя сравнивать с доверием между людьми.
Анна Котова
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