ЦИК: Премьера фильма с Путиным в интернете является законной

Секретарь ЦИК Майя Гришина проинформировала, что появление в интернете фильма Владимира Соловьева «Миропорядок-2018», в котором участвовал глава России Владимир Путин, не нарушает ни одного законодательства.

Анна Котова

Во время общения с Гришиной журналисты задали ей вопрос, не нарушает ли данная премьера закон о выборах. На это секретарь ЦИК ответила, что размещение данного фильма в интернете никак не нарушает Федеральное законодательство.Напоминаем, что до этого Владимир Соловьев анонсировал показ «Миропорядок-2018» с Путиным на 6 марта. Соловьев сообщал, что это будет прямой и честный разговор. Данная лента будет опубликована на официальных страницах автора. Во «ВКонтакте» на странице Соловьева уже размещен отрезок из фильма. В этом фрагменте Владимир Путин сообщает, что доверительные отношения между государствами нельзя сравнивать с доверием между людьми.