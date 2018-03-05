«Нет жеманных поз»: Бузова показала себя настоящую

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| | Хакеры взломали предвыборный сайт Ксении Собчак и добавили фото Жириновского

Хакеры взломали предвыборный сайт Ксении Собчак и добавили фото Жириновского

Вчера, 22:02
Теперь хакерам предоставлена вся информация, которая находилась на предвыборном сайте кандидата в президенты Ксении Собчак. Злоумышленники решили пошутить и добавили на портал фотографию Жириновского, который рекламирует воду под названием «Жирик».

Хакеры взломали предвыборный сайт Ксении Собчак и добавили фото Жириновского

 

Из Telegram-канала стало известно, что какие-то личности ворвались на сайт и теперь имеют к нему полный доступ. Также злоумышленники запросто могут распространять различную информацию через него, поэтому в сообщении предупреждают, чтобы никто не воспринимал все сведенья, увиденные на портале всерьёз. Во время взлома на сайт выложили фото, где изображён Жириновский и бутылка воды.

Отметим, что вчера на Ксению Собчак напал Алан Дзуцев с криком «За Жириновского!». Стажер Мосгордумы облил кандидата в президенты водой. В Московской Государственной Думе сообщили, что Алана Дзуцева сразу же уволили после такого поступка. Таким образом стажер Госдумы решил отомстить за то, что Собчак в прямом эфире во время дебатов "спрыснула старичка".
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