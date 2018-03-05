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| | Американский авианосец впервые за 43 года вошел во Вьетнам

Американский авианосец впервые за 43 года вошел во Вьетнам

Вчера, 21:12
Группа американских судов во главе с атомным авианосцем «Карл Винсон» в понедельник вошла в порт Дананг, Вьетнам. Такое событие произошло впервые за более чем 40 лет. Об этом проинформировал министр иностранных дел принимающей страны.

Американский авианосец впервые за 43 года вошел во Вьетнам

 

Сегодня атомный авианосец «Карл Винсон» из США в сопровождении двух судов впервые за последние 43 года вошел в порт Вьетнама. В Дананг прибыло шесть тысяч американских военных. На пять дней визита у них запланировано знакомство с военным руководством портового города, участие в различных мероприятиях, в том числе спортивных и культурных. Также за это время американцы планируют посетить семинары и благотворительные акции. Визит должен укрепить отношения государств, что стало возможным благодаря договору между главами двух стран.

По мнению российского эксперта Дмитрия Мосякова, визит американцев носит не демонстративный характер, а КНР обязательно отреагирует на такой ход.
Виктория Озерова
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