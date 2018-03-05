Американский авианосец впервые за 43 года вошел во Вьетнам

Группа американских судов во главе с атомным авианосцем «Карл Винсон» в понедельник вошла в порт Дананг, Вьетнам. Такое событие произошло впервые за более чем 40 лет. Об этом проинформировал министр иностранных дел принимающей страны.

Виктория Озерова

Сегодня атомный авианосец «Карл Винсон» из США в сопровождении двух судов впервые за последние 43 года вошел в порт Вьетнама. В Дананг прибыло шесть тысяч американских военных. На пять дней визита у них запланировано знакомство с военным руководством портового города, участие в различных мероприятиях, в том числе спортивных и культурных. Также за это время американцы планируют посетить семинары и благотворительные акции. Визит должен укрепить отношения государств, что стало возможным благодаря договору между главами двух стран.По мнению российского эксперта Дмитрия Мосякова, визит американцев носит не демонстративный характер, а КНР обязательно отреагирует на такой ход.