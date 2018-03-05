Власти Германии призвали Украину и Россию урегулировать газовый спор

В связи с недавним решением «Газпрома» о разрыве сотрудничества с «Нафтогазом», власти Германии обратились к Украине и России с призывом решения газового конфликта. Постановление о разрыве сотрудничества вызывает в ЕС и Еврокомиссии раздражение, сообщает представитель немецкой стороны.

Германия сообщила о том, что страны ЕС заинтересованы в поддержании сотруднических отношений между Россией и Украиной. Тот факт, что российский «Газпром» собирается начать расторжение контрактов с «Нафтогазом», являющимся украинским предприятием, вызывает раздражение в Еврокомиссии и Евросоюзе.Представитель правительства Германии Штефан Зайберт озвучил призыв к тому, что необходимо скорейшее разрешение существующих спорных вопросов между странами касательно поставок газа. Как ранее сообщал «Газпром», разрыв отношений с украинской стороной вызван тем, что экономика Украины в настоящее время переживает кризисный период, а российский холдинг не хочет из-за этого терять собственную финансовую прибыль.