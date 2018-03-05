«Нет жеманных поз»: Бузова показала себя настоящую

Мнения

«Нет жеманных поз»: Бузова показала себя настоящую

Певица предстала во всей красе.

От Редактора

"Через 2 месяца узнаете": В аккаунте Лободы появилась информация о ее беременности

В ожидании чуда.

Сюжеты :

Составлен рейтинг лучших смартфонов 2018 года по цене и качеству Хакеры взломали предвыборный сайт Ксении Собчак и добавили фото Жириновского «Грымзы безграмотные»: Волочкова вновь оскорбляет подписчиков Эксперты составили топ-10 китайских смартфонов 2018 года Экс-ведущая «Ревизорро» весной возьмётся за грудь РФ может потерять доступ к всемирной сети: Клименко рассказал о способности России отключиться от Интернета В США учительница преподавала «белый национализм», прикрываясь русским именем Google "похоронил" Супермена Генри Кавилла 8 марта состоятся похороны футболиста Давида Астори В Петербурге девушку переехали две машины на пешеходном переходе Анфиса Чехова устроила для сына ад В сеть утекли обнаженные сцены из нового фильма с Дженнифер Лоуренс
| | Власти Германии призвали Украину и Россию урегулировать газовый спор

Власти Германии призвали Украину и Россию урегулировать газовый спор

Вчера, 19:00
В связи с недавним решением «Газпрома» о разрыве сотрудничества с «Нафтогазом», власти Германии обратились к Украине и России с призывом решения газового конфликта. Постановление о разрыве сотрудничества вызывает в ЕС и Еврокомиссии раздражение, сообщает представитель немецкой стороны.

Власти Германии призвали Украину и Россию урегулировать газовый спор

 

Германия сообщила о том, что страны ЕС заинтересованы в поддержании сотруднических отношений между Россией и Украиной. Тот факт, что российский «Газпром» собирается начать расторжение контрактов с «Нафтогазом», являющимся украинским предприятием, вызывает раздражение в Еврокомиссии и Евросоюзе.

Представитель правительства Германии Штефан Зайберт озвучил призыв к тому, что необходимо скорейшее разрешение существующих спорных вопросов между странами касательно поставок газа. Как ранее сообщал «Газпром», разрыв отношений с украинской стороной вызван тем, что экономика Украины в настоящее время переживает кризисный период, а российский холдинг не хочет из-за этого терять собственную финансовую прибыль.
Новости по теме
В Берлине 14 апреля РФ, Евросоюз и Украина обсудят газовый вопрос
В Берлине 14 апреля РФ, Евросоюз и Украина обсудят газовый вопрос

Представители России, Евросоюза и Украины в рамках трехсторонней встречи в Берлине намерены обсудить газовый вопрос. Информацию об этом официально подтвердила

Газпром: Будет проведен «новый формат» переговоров по газу с Украиной
Газпром: Будет проведен «новый формат» переговоров по газу с Украиной

По словам представителя «Газпрома» Сергея Куприянова, в Киеве готовится проведение «нового формата» трехсторонних переговоров по газу между Россией, Украиной

Переговоры между Газпромом и Нафтогазом 5 июня не состоятся
Переговоры между Газпромом и Нафтогазом 5 июня не состоятся

Переговорный процесс между "Газпромом" и украинским "Нафтогазом" 5 июня не состоится. О данной информации сообщают источники. Четвертого июня "Газпром"

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости