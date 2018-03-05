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| | Напавший на Собчак стажер отстранён из Госдумы

Напавший на Собчак стажер отстранён из Госдумы

Сегодня, 18:39
Недавно мэр Москвы лично извинился перед кандидатом в президенты РФ Ксенией Собчак за осуществленное на нее нападение. Атаковавший стажер за свой проступок отстранён из Госдумы.

Напавший на Собчак стажер отстранён из Госдумы

 

Ксении Собчак, которая в 2018 году выступает в качестве кандидата в президенты РФ, позвонил нынешний мэр Москвы, чтобы лично принести извинения из-за неприятного инцидента с нападением. Собчак была атакована на Ленинградском проспекте неким мужчиной, который вылил на нее воду. Нападавший сознался, что мотивом к преступлению стало поведение политического деятеля на дебатах с другим кандидатом в президенты – когда Собчак облила водой Владимира Жириновского.

Собчак на своей странице в одной из социальных сетей уведомила, что приняла извинения Собянина. По ее словам, для властей России, как правило, не типично признавать собственную вину за безобразие, происходящее в стране.

Также представитель Государственной Думы РФ проинформировал, что нападавший отстранён от продолжения практики в правительственном учреждении.
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