Павел Климкин уточнил сумму газовой компенсации от «Газпром»

По словам министра иностранных дел Украины Павла Климкина, российский «Газпром» должен выплатить компенсацию «Нафтогазу» за то, что украинская компания переплатила за газ, когда покупала его в Европе.

Дарья Дмитриева

Министр Климкин так же сказал, что вся сумма компенсации в 2,56 млрд долларов должна попасть на счёт Украины в один день. Россия уже нарушила эти правила арбитража.Заключенные контракты между компаниями газовой промышленности двух стран юридически разорвать невозможно. Поэтому «Нефтогаз» собирается обращаться в суды всех стран, если «Газпром» не выполнит условия.2 марта временно были прекращены поставки газа Россией в Украину. Днём ранее «Газпром» самовольно начал процедуру расторжения контрактов. «Нефтогаз», в свою очередь, воспользовался своими сбережениями.