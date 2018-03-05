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| | Павел Климкин уточнил сумму газовой компенсации от «Газпром»

Павел Климкин уточнил сумму газовой компенсации от «Газпром»

Сегодня, 17:36
По словам министра иностранных дел Украины Павла Климкина, российский «Газпром» должен выплатить компенсацию «Нафтогазу» за то, что украинская компания переплатила за газ, когда покупала его в Европе.

Павел Климкин уточнил сумму газовой компенсации от «Газпром»

 

Министр Климкин так же сказал, что вся сумма компенсации в 2,56 млрд долларов должна попасть на счёт Украины в один день. Россия уже нарушила эти правила арбитража.

Заключенные контракты между компаниями газовой промышленности двух стран юридически разорвать невозможно. Поэтому «Нефтогаз» собирается обращаться в суды всех стран, если «Газпром» не выполнит условия.

2 марта временно были прекращены поставки газа Россией в Украину. Днём ранее «Газпром» самовольно начал процедуру расторжения контрактов. «Нефтогаз», в свою очередь, воспользовался своими сбережениями.
Дарья Дмитриева
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