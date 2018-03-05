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| | МВД Италии: Подсчитано 98% бюллетеней на парламентских выборах

МВД Италии: Подсчитано 98% бюллетеней на парламентских выборах

Сегодня, 16:26
Коалиция правоцентристских партий продолжает лидировать на выборах в обе палаты парламента Италии, о чем рассказали сотрудники МВД страны, окончив подсчет уже более 98% бюллетеней.

МВД Италии: Подсчитано 98% бюллетеней на парламентских выборах

 

На выборах в нижнюю палату парламента правоцентристская коалиция из «Лиги», «Братьев Италии» и «Вперед, Италия» получает около 37 процентов. В верхней палате (сенате) правоцентристы набирают около 37,5% голосов, что поспешили уточнить представители МВД.

Антисистемное «Движение пяти звезд» на выборах в палату депутатов и сенат лидирует в качестве отдельной политической силы, набирая 32,5% и 32,1% голосов соответственно. По итогам выборов 2013 года их результат составил 25%.

Следом за ними идет левоцентристская коалиция и ведущая в ней Демократическая партия. Блок этих сил набирает 22,9%.

Почти завершившийся подсчет голосов подтверждает опубликованный ранее сценарий, при котором одна из политических сил Италии не имеет достаточного количества парламентских мандатов, чтобы претендовать на большинство в высшем законодательном органе. Именно поэтому у них не будет права на формирование правительства страны.
Николай Офицеров
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