Президент Германии официально выдвинул кандидатуру Меркель на пост канцлера

Ангела Меркель может вновь занять кресло канцлера Германии. Этому способствует президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Об этом проинформировала канцелярия немецкого лидера.

Виктория Озерова

Сегодня официальные представители президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера объявили о том, что глава государства в рамках официальной процедуры предложил бундестагу переизбрать Ангелу Меркель на пост федерального канцлера, которая занимает данную должность с 2005 года. Уточняется, что шаг был сделан в соответствии с 63-й статьей Конституции. Когда произойдет голосование за кандидатуру Меркель, решает бундестаг.Ранее три консервативных партии Германии утвердили коалиционный договор о формировании правительства. Социал-демократическая партия Германия дала добро на создание нового правительства вместе с альянсом ХДС/ХСС под предводительством Ангелы Меркель.