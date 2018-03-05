В 2018 году Китай увеличит военные расходы на 8,1% до 175 млрд долларов

Военный бюджет Китая в 2018 году увеличат на 8,1% по сравнении с предыдущим периодом. Расходы на оборону в КНР достигнут 175 млрд долларов. Информацию об этом распространяют китайские СМИ.

Домбровский Сергей

Доклад о местных и центральном бюджетах представили на сессии собрания народных представителей. Востоковед Юрий Тавровский называет увеличение расходов на военную отрасль в Китае логичной реакцией на действия Вашингтона. Ситуация вокруг Северной Кореи остается напряженной. На это не может не отреагировать Пекин. По мнению специалиста, США организовали группу союзников, куда входят Япония, Индия и Австралия. Эти страны противостоят КНР в Азиатско-Тихоокеанском регионе.По словам Тавровского, поведение Пекина в сложившихся обстоятельствах является вполне прогнозируемым. Существует определенная напряженность на Тайване. США финансируют антикитайские настроения на данном острове. Это тоже способствует увеличению расходов на военную отрасль в Китае.