Первый заместитель комитета Совета Федерации по обороне Евгений Серебренников заявил, что США обвиняют Россию в нарушении резолюции ООН по Сирии, так как сами ведут себя в этой стране неадекватно.

Домбровский Сергей

Вашингтон переводит стрелки на Москву, дабы отвести внимание общественности от собственных неправомерных действий в САР. По словам Серебренникова, США поддерживают террористов в Сирии, дабы дестабилизировать обстановку. Обелить свои действия Вашингтон пытается путем обвинения России. Ранее в Белом Доме называли РФ нарушителем резолюции ООН по САР. Российские солдаты якобы уничтожают в Сирии мирное население, пытаясь контролировать важный регион.В Москве все обвинения в свой адрес отрицают. По мнению российских политиков, США целенаправленно стараются выставить РФ в дурном свете, чтобы выглядеть лучше на фоне дискредитированного государства. Вашингтон обвиняет Москву в убийстве невинных граждан в Восточной Гуте. Россия считает критику необоснованной.