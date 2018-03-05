«Нет жеманных поз»: Бузова показала себя настоящую

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«Нет жеманных поз»: Бузова показала себя настоящую

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| | В Совфеде прокомментировали заявление США о нарушении резолюции ООН по Сирии

В Совфеде прокомментировали заявление США о нарушении резолюции ООН по Сирии

Сегодня, 12:37
Первый заместитель комитета Совета Федерации по обороне Евгений Серебренников заявил, что США обвиняют Россию в нарушении резолюции ООН по Сирии, так как сами ведут себя в этой стране неадекватно.

В Совфеде прокомментировали заявление США о нарушении резолюции ООН по Сирии

 

Вашингтон переводит стрелки на Москву, дабы отвести внимание общественности от собственных неправомерных действий в САР. По словам Серебренникова, США поддерживают террористов в Сирии, дабы дестабилизировать обстановку. Обелить свои действия Вашингтон пытается путем обвинения России. Ранее в Белом Доме называли РФ нарушителем резолюции ООН по САР. Российские солдаты якобы уничтожают в Сирии мирное население, пытаясь контролировать важный регион.

В Москве все обвинения в свой адрес отрицают. По мнению российских политиков, США целенаправленно стараются выставить РФ в дурном свете, чтобы выглядеть лучше на фоне дискредитированного государства. Вашингтон обвиняет Москву в убийстве невинных граждан в Восточной Гуте. Россия считает критику необоснованной.
Домбровский Сергей
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