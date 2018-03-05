Саакашвили намерен вернуться к власти в Грузии

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили обратился за помощью к членам партии «Единое национальное движение» (ЕНД), призывая их объединиться для победы на предстоящих выборах. В связи с шаткой позицией нынешнего главы государства Иванишвили у них появился реальный шанс вернуть себе власть.

Пойда Анна

Данное заявление Михаил Саакашвили сделал во время видеобращения, записанного в Амстердаме, где он сейчас пребывает. Видеоролик он опубликовал на партийном официальном аккаунте в соцсети Facebook.Изгнанный политик также рассказал о положении, в которое Грузию загнала линия правления президента Бидзины Иванишвили, заботящегося больше о своем финансах, нежели о благополучии страны. По словам Саакашвили, государство утратило былую стабильность, которую ему вместе с однопартийцами удалось достичь.В настоящее время в некогда стабильных учреждениях и институтах процветает коррупция, криминальная обстановка накалена до пределов, а государственные средства растрачены на личные нужды представителей властей, поэтому если в ближайшее время не принять необходимых мер наступит затяжной экономический кризис.