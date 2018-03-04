Мэй поздравила Меркель в связи с созданием правящей коалиции

Свои искрение поздравления канцлеру Германии Ангеле Меркель глава британского правительства Тереза Мэй выразила во время личного разговора. В нем она похвалила усилия, приложенные своей немецкой коллегой, которые увенчались успехом.

Пойда Анна

Эту информацию изданию ТАСС предоставил официальный представитель премьерской канцелярии, расположенной на Даунинг-стрит. Тереза Мэй выразила свое восхищение в отношении успешного процесса формирования правящей политической коалиции.Результатам голосования членов Социал-демократической партии страны помогли решить вопрос в пользу создания коалиции, поскольку Меркель удалось набрать 65% голосов. Теперь лидеры двух европейских государств с нетерпением ожидают возможности воплотить свои многочисленные планы в жизнь, дабы укрепит отношения между странами и укрепит их позиции в мире.