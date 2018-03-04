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| | Путин потребовал от США доказательств «вмешательства» РФ в американские выборы

Путин потребовал от США доказательств «вмешательства» РФ в американские выборы

Вчера, 19:23
Президент России Владимир Путин потребовал от Вашингтона документальных доказательств того, что Россия повлияла на исход президентских выборов в США в 2016 году. Отмечается, что Белый дом обвинил во «вмешательстве» 13 россиян.

Путин потребовал от США доказательств «вмешательства» РФ в американские выборы

 

Российский лидер заявил, что лично должен ознакомиться с тем, что совершили обвиненные Вашингтоном граждане РФ. По словам президента, российские правоведы также должны решить наличие и степень вины. Владимир Владимирович подчеркнул, что в России не могут быть уголовно наказуемыми действия, если они не были нарушением закона РФ.

Путин рекомендует Белому дому направить обращение в Генпрокуратуру РФ. Президент уверен, что расследование должно проводиться по официальным каналам, а не в обход, через прессу и голословные заявления политиков.

16 февраля американское Министерство юстиции обвинило во вмешательстве в течение и результат выборов президента США в 2016 году 13 человек и еще три организации. Это не встретило одобрения американского лидера Дональда Трампа, который назвал происходящее клоунадой. Он добавил, что слушания по «делу РФ» выставили США на посмешище в глазах Кремля.
Дарья Светозарова
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