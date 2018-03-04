Спикер нижней палаты рассказал о законодательном сопровождении послания Путина

В воскресенье спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил о том, что в течение 2018 года необходимо подготовить законодательную часть для успешной реализации послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию. Об этом он сказал в прямом эфире одного из центральных телеканалов.

Сергей Денисов

Володин сказал, что работа уже в этом направлении началась, были проведены парламентские дебаты и созданы советы экспертов. Председатель перечислил несколько направлений, где законодательные акты нужно принять в оперативном порядке. Это и цифровая экономика, и диверсификация оборонного производства, правовая защита жилищного строительства и многое другое.Здесь нужно напомнить, что 1 марта нынешнего года президент РФ Владимир Путин выступил с ежегодным обращением к Федеральному собранию, в котором затронул фундаментальные проблемы в развитии экономики, культуры, образования и повышения обороноспособности страны.