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| | Спикер нижней палаты рассказал о законодательном сопровождении послания Путина

Спикер нижней палаты рассказал о законодательном сопровождении послания Путина

Вчера, 18:55
В воскресенье спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил о том, что в течение 2018 года необходимо подготовить законодательную часть для успешной реализации послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию. Об этом он сказал в прямом эфире одного из центральных телеканалов.

Спикер нижней палаты рассказал о законодательном сопровождении послания Путина

 

Володин сказал, что работа уже в этом направлении началась, были проведены парламентские дебаты и созданы советы экспертов. Председатель перечислил несколько направлений, где законодательные акты нужно принять в оперативном порядке. Это и цифровая экономика, и диверсификация оборонного производства, правовая защита жилищного строительства и многое другое.

Здесь нужно напомнить, что 1 марта нынешнего года президент РФ Владимир Путин выступил с ежегодным обращением к Федеральному собранию, в котором затронул фундаментальные проблемы в развитии экономики, культуры, образования и повышения обороноспособности страны.
Сергей Денисов
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