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| | В РФ запустят скоростные поезда с технологиями Siemens

В РФ запустят скоростные поезда с технологиями Siemens

Вчера, 18:46
В России собираются начать серийное производство и запуск высокоскоростных поездов. Для начала запуска «Сапсанов» ожидается получение технологий от немецкого производителя Siemens.

В РФ запустят скоростные поезда с технологиями Siemens

 

Генеральный директор «Уральских локомотивов» сообщил СМИ о том, что в настоящее время готовится начало серийного производства высокоскоростных поездов «Сапсан». Для начала реализации замысла ожидаются технологии от компании производителя Siemens.

По словам гендиректора «Уральских локомотивов», высокоскоростные «Сапсаны» представляют собой перспективное начинание. В настоящие время данная модель пользуется очень большим спросом на рынке – «РЖД» информировало о том, что поездостроительный завод занят заказами вплоть до 2023 года.

Производство «Сапсанов» имеет неразрывную связь с компанией Siemens из Германии. Ранее данная фирма успела заработать не самую позитивную славу в РФ из-за поставок в Крым, но при производстве поездов Siemens готова оказать поддержку и предоставить свои технологии.
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