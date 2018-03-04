В РФ запустят скоростные поезда с технологиями Siemens

В России собираются начать серийное производство и запуск высокоскоростных поездов. Для начала запуска «Сапсанов» ожидается получение технологий от немецкого производителя Siemens.

Генеральный директор «Уральских локомотивов» сообщил СМИ о том, что в настоящее время готовится начало серийного производства высокоскоростных поездов «Сапсан». Для начала реализации замысла ожидаются технологии от компании производителя Siemens.По словам гендиректора «Уральских локомотивов», высокоскоростные «Сапсаны» представляют собой перспективное начинание. В настоящие время данная модель пользуется очень большим спросом на рынке – «РЖД» информировало о том, что поездостроительный завод занят заказами вплоть до 2023 года.Производство «Сапсанов» имеет неразрывную связь с компанией Siemens из Германии. Ранее данная фирма успела заработать не самую позитивную славу в РФ из-за поставок в Крым, но при производстве поездов Siemens готова оказать поддержку и предоставить свои технологии.