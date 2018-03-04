Подан иск против аргентинской газеты за нарушения польского закона о Холокосте

Из-за нарушения закона Польши насчет обвинений в Холокосте, неправительственной организацией с названием «Польская лига против клеветы» создан иск против издания Pagina 12 из Аргентины. Польская организация обвинила иностранную газету в неправомерном использовании фотографии польского сопротивления коммунистам.

Аргентинская газета Pagina 12 обвиняется в неправомерном использовании фотоснимка участников польского сопротивления коммунистическому движению. Обвинителем стала неправильственная организация, называющаяся «Польская лига против клеветы», представители которой руководствовались законом Польши о Холокосте.Аргентинская газета в прошедшую субботу разместила на своем сайте статью с запрещенным фото, после чего не получила никакого уведомления от официальных источников про судебный иск. О происходящем Pagina 12 узнала из международных СМИ.Закон Польши, вступивший в силу 1 марта 2018 года, предусматривает наказание за попытку публичного обвинения нации в участии в Холокосте. В рамках закона возможно тюремное заключение на срок до 3 лет.