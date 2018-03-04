Порошенко хвастается отсутствием дефицита газа в Украине

Глава Украины Петр Порошенко в микроблоге Twitter похвастался отсутствием дефицита газа в стране. Выйти из сложного положения киевской власти помогли страны Европейского Союза, Словакия, Венгрия и Польша.

Домбровский Сергей

По словам Порошенко, Украина полностью ликвидировала дефицит газа на сезон при поддержке деловых партнеров. Государство имеет достаточно «голубого топлива» в хранилищах, необходимый объем импорта и собственной добычи. Страны ЕС резко увеличили поставки газа в Украину. 1 марта этого года российская корпорация «Газпром» приняла финансовые средства от «Нафтогаза», но затем вернула их, так как не были соблюдены дополнительные соглашения по контракту.В итоге государственная компания из РФ отказалась поставлять «голубое топливо» в Украину. После прекращения сотрудничества, наблюдался недостаток этого природного ископаемого в размере 20 млн кубометров. Порошенко говорит, что дефицит полностью ликвидирован. Ранее Министерство энергетики Украины объявило режим жесткой экономии газа в стране до 6 марта.