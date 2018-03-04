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| | Порошенко хвастается отсутствием дефицита газа в Украине

Порошенко хвастается отсутствием дефицита газа в Украине

Сегодня, 17:43
Глава Украины Петр Порошенко в микроблоге Twitter похвастался отсутствием дефицита газа в стране. Выйти из сложного положения киевской власти помогли страны Европейского Союза, Словакия, Венгрия и Польша.

Порошенко хвастается отсутствием дефицита газа в Украине

 

По словам Порошенко, Украина полностью ликвидировала дефицит газа на сезон при поддержке деловых партнеров. Государство имеет достаточно «голубого топлива» в хранилищах, необходимый объем импорта и собственной добычи. Страны ЕС резко увеличили поставки газа в Украину. 1 марта этого года российская корпорация «Газпром» приняла финансовые средства от «Нафтогаза», но затем вернула их, так как не были соблюдены дополнительные соглашения по контракту.

В итоге государственная компания из РФ отказалась поставлять «голубое топливо» в Украину. После прекращения сотрудничества, наблюдался недостаток этого природного ископаемого в размере 20 млн кубометров. Порошенко говорит, что дефицит полностью ликвидирован. Ранее Министерство энергетики Украины объявило режим жесткой экономии газа в стране до 6 марта.
Домбровский Сергей
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