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| | Ксении Собчак отомстили за Жириновского

Ксении Собчак отомстили за Жириновского

Сегодня, 17:31
Кандидат на пост президента России Ксения Собчак в микроблоге Twitter сообщила, что ее атаковал неизвестный. Мужчина толкнул журналистку и облил ее жидкостью непонятного происхождения с криками: «Это тебе за Жириновского».

Ксении Собчак отомстили за Жириновского

 

Данное происшествие случилось на торжественном мероприятии, организованном в честь дня рождения государственного деятеля Михаила Горбачева. С помощью охраны, обидчика Собчак удалось задержать и передать в руки полиции. По словам ведущей, она знает имя агрессора, его зовут Алан Дзуцев. Собчак спрашивает у пользователей, имеют ли они представление об этом мужчине. По словам подписчиков, совершить такой поступок мог только хороший человек.

Конфликт между Собчак и лидером ЛДПР Владимиром Жириновским произошел на телепередаче, где собрались кандидаты на должность главы России. Журналистка дала совет политику, а ему это не понравилось, и он рекомендовал ей вернуться в шоу «Дом-2». Собчак пыталась еще вставить реплики в речь Жириновского, но лидер ЛДПР в очередной раз оскорбил ее. Тогда ведущая не выдержала и облила политика водой.
Домбровский Сергей
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