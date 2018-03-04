Билет на Галкина, Тимати и новый iPhone Х: Лена Миро рассказала о

Мнения

Билет на Галкина, Тимати и новый iPhone Х: Лена Миро рассказала о "перевыборах Путина"

Известный блогер выразила свою гражданскую позицию относительно предстоящих выборов.

Это уже не модно: С какими трендами в 2018 нужно срочно распрощаться?

От Редактора

Это уже не модно: С какими трендами в 2018 нужно срочно распрощаться?

Чтобы не выглядеть нелепо, стоит прислушаться к некоторым советам.

Сюжеты :

В Москве едва не ограбили квартиру депутата Госдумы Мать футболиста лондонского «Арсенала» осталась без крыши над головой Ученые: Влюбленные легче переносят боль, если держатся за руки Ксении Собчак отомстили за Жириновского У экс-супруги Джигарханяна Цимбалюк-Романовской был еще один тайный роман Все матчи чемпионата Италии отменены из-за смерти защитника «Фиорентины» Давиде Астори На видео снята посадка крупнейшего авиалайнера в шторм в Британии Представитель Гребенщикова просит не «осыпать» семью исполнителя вопросами Умер известный джазовый музыкант Игорь Бурко Настя Каменских выступит на премии «Жара» с лишними килограммами Американец, увидевший Кремль, сошел с ума Уфолог снял на видео странную сущность в плазменном шаре
| | Полуобнаженная активистка Femen не позволила Берлускони проголосовать

Полуобнаженная активистка Femen не позволила Берлускони проголосовать

Сегодня, 16:45
Во время парламентских выборов полуобнаженная активистка украинского движения Femen запрыгнула на стол избирательной комиссии перед экс-премьером Италии с криками: «Сильвио Берлускони, твое время истекло». Политик посмотрел на девушку и улыбнулся на камеру.

Полуобнаженная активистка Femen не позволила Берлускони проголосовать

 

Полицейские оперативно задержали нарушительницу. Итальянские СМИ вспомнили подобный инцидент, произошедший в 2013 году. Тогда Берлускони атаковали три представительницы движения Femen, которые предварительно разделись перед встречей с высокопоставленным чиновником. Государственный деятель не обратил внимание на случившееся и проголосовал. Берлускони выразил сожаление по поводу сложности процедуры проведения выборов.

Людям предлагают три бюллетеня, пенсионерам тяжело разобраться с таким количеством документов, поэтому в избирательных участках возникают большие очереди. По мнению Берлускони, данный процесс продлится до позднего вечера, поскольку организаторы мероприятия не учли человеческий фактор и не позволяют проводить волеизъявление с помощью электронных средств.
Домбровский Сергей
Новости по теме
Полуобнаженная активистка Femen набросилась на президента Чехии в Праге
Полуобнаженная активистка Femen набросилась на президента Чехии в Праге

Оголенная активистка Femen набросилась на главу Чехии Милоша Земана. Об этом пишет местная пресса.

Полуобнаженная активистка FEMEN пыталась помешать встрече Порошенко и Лукашенко
Полуобнаженная активистка FEMEN пыталась помешать встрече Порошенко и Лукашенко

21 июля полуобнаженная активистка FEMEN ворвалась в кабинет, где проходила встреча Лукашенко и Порошенко, выкрикивая «Жыве Беларусь!».

Прокуратура Италии намерена возобновить расследование против Берлускони
Прокуратура Италии намерена возобновить расследование против Берлускони

Генеральная прокуратура Италии намерена возобновить расследование по делу бывшего премьер-министра страны Сильвио Берлускони. Об этом сообщили итальянские

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости