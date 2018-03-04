Полуобнаженная активистка Femen не позволила Берлускони проголосовать

Во время парламентских выборов полуобнаженная активистка украинского движения Femen запрыгнула на стол избирательной комиссии перед экс-премьером Италии с криками: «Сильвио Берлускони, твое время истекло». Политик посмотрел на девушку и улыбнулся на камеру.

Домбровский Сергей

Полицейские оперативно задержали нарушительницу. Итальянские СМИ вспомнили подобный инцидент, произошедший в 2013 году. Тогда Берлускони атаковали три представительницы движения Femen, которые предварительно разделись перед встречей с высокопоставленным чиновником. Государственный деятель не обратил внимание на случившееся и проголосовал. Берлускони выразил сожаление по поводу сложности процедуры проведения выборов.Людям предлагают три бюллетеня, пенсионерам тяжело разобраться с таким количеством документов, поэтому в избирательных участках возникают большие очереди. По мнению Берлускони, данный процесс продлится до позднего вечера, поскольку организаторы мероприятия не учли человеческий фактор и не позволяют проводить волеизъявление с помощью электронных средств.