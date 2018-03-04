Билет на Галкина, Тимати и новый iPhone Х: Лена Миро рассказала о

Мнения

Билет на Галкина, Тимати и новый iPhone Х: Лена Миро рассказала о "перевыборах Путина"

Известный блогер выразила свою гражданскую позицию относительно предстоящих выборов.

Это уже не модно: С какими трендами в 2018 нужно срочно распрощаться?

От Редактора

Это уже не модно: С какими трендами в 2018 нужно срочно распрощаться?

Чтобы не выглядеть нелепо, стоит прислушаться к некоторым советам.

Сюжеты :

В Москве едва не ограбили квартиру депутата Госдумы Мать футболиста лондонского «Арсенала» осталась без крыши над головой Ученые: Влюбленные легче переносят боль, если держатся за руки Ксении Собчак отомстили за Жириновского У экс-супруги Джигарханяна Цимбалюк-Романовской был еще один тайный роман Все матчи чемпионата Италии отменены из-за смерти защитника «Фиорентины» Давиде Астори На видео снята посадка крупнейшего авиалайнера в шторм в Британии Представитель Гребенщикова просит не «осыпать» семью исполнителя вопросами Умер известный джазовый музыкант Игорь Бурко Настя Каменских выступит на премии «Жара» с лишними килограммами Американец, увидевший Кремль, сошел с ума Уфолог снял на видео странную сущность в плазменном шаре
| | «Словно Путин»: В Тольятти Ксения Собчак села в гоночную «восьмёрку»

«Словно Путин»: В Тольятти Ксения Собчак села в гоночную «восьмёрку»

Сегодня, 17:29
Кандидат в президенты Ксения Собчак решила в прямом смысле слова «гнаться» на выборах. Она села в гоночную «восьмёрку» в Тольятти, как сообщает VistaNews.

«Словно Путин»: В Тольятти Ксения Собчак села в гоночную «восьмёрку»

 

Ксения Собчак побывала в этом городе в рамках своей предвыборной программы, общаясь с избирателями. Политик пообещала наладить экологическую ситуацию, а в ходе визита прокатилась на трансформированной в гоночную российской «восьмёрке». На таких машинах ездят женщины из местного гоночного клуба. Интернет-пользователи заявили, что Ксения Собчак словно копирует Владимира Путина.

«Словно Путин»: В Тольятти Ксения Собчак села в гоночную «восьмёрку»

 

Они поинтересовались, когда же политик покажется в подводной лодке и истребителе. Большая часть подписчиков заявили, что Ксения Собчак это всё делает только «ради понтов», попросив перестать «устраивать цирк». Впрочем, были и те, кто поддержал политика, пожелав ей успехов в ходе предвыборной кампании.

Ирина Летинская
Новости по теме
Ксения Собчак будет в США разгар предвыборной кампании
Ксения Собчак будет в США разгар предвыборной кампании

Кандидат в президенты России, а также весьма популярная телевизионная ведущая, Ксения Собчак в самый разгар предвыборной кампании будет находиться в

Ксения Собчак представила предвыборную программу
Ксения Собчак представила предвыборную программу

Популярная телеведущая, а ныне и кандидат в президенты Российской Федерации Ксения Собчак подготовила ко всеобщему обозрению вариант своей предвыборной

Ксения Собчак разместила в социальных сетях детское фото с отцом
Ксения Собчак разместила в социальных сетях детское фото с отцом

Ксения Собчак выложила черно-белую фотографию, где она сидит на руках у своего отца Анатолия Собчак. Также под фото телеведущая поделилась воспоминаниями о

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости