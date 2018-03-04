«Словно Путин»: В Тольятти Ксения Собчак села в гоночную «восьмёрку»

Кандидат в президенты Ксения Собчак решила в прямом смысле слова «гнаться» на выборах. Она села в гоночную «восьмёрку» в Тольятти, как сообщает VistaNews.

Ксения Собчак побывала в этом городе в рамках своей предвыборной программы, общаясь с избирателями. Политик пообещала наладить экологическую ситуацию, а в ходе визита прокатилась на трансформированной в гоночную российской «восьмёрке». На таких машинах ездят женщины из местного гоночного клуба. Интернет-пользователи заявили, что Ксения Собчак словно копирует Владимира Путина.

Они поинтересовались, когда же политик покажется в подводной лодке и истребителе. Большая часть подписчиков заявили, что Ксения Собчак это всё делает только «ради понтов», попросив перестать «устраивать цирк». Впрочем, были и те, кто поддержал политика, пожелав ей успехов в ходе предвыборной кампании.

Ирина Летинская