«Словно Путин»: В Тольятти Ксения Собчак села в гоночную «восьмёрку»

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Известный блогер выразила свою гражданскую позицию относительно предстоящих выборов.
От Редактора
Чтобы не выглядеть нелепо, стоит прислушаться к некоторым советам.
Кандидат в президенты России, а также весьма популярная телевизионная ведущая, Ксения Собчак в самый разгар предвыборной кампании будет находиться в
Популярная телеведущая, а ныне и кандидат в президенты Российской Федерации Ксения Собчак подготовила ко всеобщему обозрению вариант своей предвыборной
Ксения Собчак выложила черно-белую фотографию, где она сидит на руках у своего отца Анатолия Собчак. Также под фото телеведущая поделилась воспоминаниями о