Власти Китая заявили о мирном развитии страны

Китайские власти с высокой трибуны заявили о том, что поступательное экономическое развитие страны не угрожает безопасности других государств и народов. Эту информацию продублировали ведущие информационные агентства, процитировав выступление представителя высшего законодательного органа страны Чжан Есуя.

Сергей Денисов

Взрывное развитие китайской экономики, превращение Поднебесной во вторую державу мира по товарообороту и в первую по валовому национальному продукту, давно тревожит конкурентов на Западе Европы и за океаном. Недавно на совещании военно-политических экспертов в Оклахоме констатировалась очевидная ситуация – военно-экономическое противостояние КНР и США. В коммюнике прямо не было указано, что война между двумя великими странами неизбежна, но осторожность отношений в обмене передовыми технологиями предусматривается уже сегодня.Высказывания отдельных политиков, близких к Белому дому, тоже не оставляет сомнений, что для США врагом номер один вскоре официально станет коммунистический Китай. Именно эта накаленная ситуация и вынуждает китайских политиков, по мнению обозревателей, усилить мирную риторику с высокой трибуны.