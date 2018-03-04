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| | Власти Китая заявили о мирном развитии страны

Власти Китая заявили о мирном развитии страны

Сегодня, 14:46
Китайские власти с высокой трибуны заявили о том, что поступательное экономическое развитие страны не угрожает безопасности других государств и народов. Эту информацию продублировали ведущие информационные агентства, процитировав выступление представителя высшего законодательного органа страны Чжан Есуя.

Власти Китая заявили о мирном развитии страны

 

Взрывное развитие китайской экономики, превращение Поднебесной во вторую державу мира по товарообороту и в первую по валовому национальному продукту, давно тревожит конкурентов на Западе Европы и за океаном. Недавно на совещании военно-политических экспертов в Оклахоме констатировалась очевидная ситуация – военно-экономическое противостояние КНР и США. В коммюнике прямо не было указано, что война между двумя великими странами неизбежна, но осторожность отношений в обмене передовыми технологиями предусматривается уже сегодня.

Высказывания отдельных политиков, близких к Белому дому, тоже не оставляет сомнений, что для США врагом номер один вскоре официально станет коммунистический Китай. Именно эта накаленная ситуация и вынуждает китайских политиков, по мнению обозревателей, усилить мирную риторику с высокой трибуны.
Сергей Денисов
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