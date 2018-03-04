В США буря сломала 227-летнее дерево Джорджа Вашингтона

Одной их жертв разрушительной стихии «Райли» в США стала 227-летняя вечнозеленая канадская тсуга, посаженная первым президентом США Джорджем Вашингтоном. На протяжении долгих лет тсуга и кедр «оберегали» место захоронения Вашингтона, говорится в сообщении Исторического музея штата Вирджиния.

Разбушевавшаяся в США стихия «Райли» повалила 227-летнее дерево, посаженное первым президентом США Джорджем Вашингтоном в парке Маунт-Вернон в Вирджинии. Как сообщается на официальной странице парка в одной из социальных сетей, продолжительное время вечнозелёная канадская тсуга была священной для американцев и «оберегала» могилу Вашингтона вместе с красным кедром, который также завален.Разрушительный шторм прошелся по штатам от Нью-Джерси до Мэриленда, из-за чего более 320 тысяч жителей США остались без электричества в своих домах. Кроме того, жертвами бури стали восемь человек на восточном побережье. Сообщается о случае того, как в Массачусетсе дерево упало на авто, водитель которого умер на месте происшествия от полученных травм.