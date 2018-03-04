В Совфеде ответили на заявление Волкнера о «ликвидации» ДНР и ДНР

Константин Косачев, как председатель Совфеда по международным вопросам, озвучил свое мнение насчет заявления специального представителя Госдепартамента США о расформировании ДНР и ЛНР. Косачев считает, что данное заявление Курта Волкнера не вписывается в минские договоренности.

Константин Косачев, как председатель Совфеда РФ по международным вопросам, сообщил, что заявление специального представителя Госдепартамента США Курта Волкнера не вписывается в минские договоренности. Косачев обвинил американскую сторону в том, что она не является непредвзятым наблюдателем, а озвученное мнение правительства США ставит под вопрос возможность решения существующего конфликта на юго-востоке Украины. В настоящее время, по мнению председателя Совфеда по международным вопросам, жители Луганской и Донецкой областей «раздражающий фактор» для власти в Киеве.Ранее озвучил свое мнение представитель самопровозглашённой ЛНР Радион Мирошник, в котором сообщил, что ликвидации ЛНР и ДНР не может идти и речи, ведь республики являются одной сторон переговоров. Действующая власть в самопровозглашенных республиках поддерживается населением, подчеркнул Мирошник.