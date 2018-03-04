Билет на Галкина, Тимати и новый iPhone Х: Лена Миро рассказала о

Мнения

Билет на Галкина, Тимати и новый iPhone Х: Лена Миро рассказала о "перевыборах Путина"

Известный блогер выразила свою гражданскую позицию относительно предстоящих выборов.

Это уже не модно: С какими трендами в 2018 нужно срочно распрощаться?

От Редактора

Это уже не модно: С какими трендами в 2018 нужно срочно распрощаться?

Чтобы не выглядеть нелепо, стоит прислушаться к некоторым советам.

Сюжеты :

В Москве едва не ограбили квартиру депутата Госдумы Мать футболиста лондонского «Арсенала» осталась без крыши над головой Ученые: Влюбленные легче переносят боль, если держатся за руки Ксении Собчак отомстили за Жириновского У экс-супруги Джигарханяна Цимбалюк-Романовской был еще один тайный роман Все матчи чемпионата Италии отменены из-за смерти защитника «Фиорентины» Давиде Астори На видео снята посадка крупнейшего авиалайнера в шторм в Британии Представитель Гребенщикова просит не «осыпать» семью исполнителя вопросами Умер известный джазовый музыкант Игорь Бурко Настя Каменских выступит на премии «Жара» с лишними килограммами Американец, увидевший Кремль, сошел с ума Уфолог снял на видео странную сущность в плазменном шаре
| | В Совфеде ответили на заявление Волкнера о «ликвидации» ДНР и ДНР

В Совфеде ответили на заявление Волкнера о «ликвидации» ДНР и ДНР

Сегодня, 13:19
Константин Косачев, как председатель Совфеда по международным вопросам, озвучил свое мнение насчет заявления специального представителя Госдепартамента США о расформировании ДНР и ЛНР. Косачев считает, что данное заявление Курта Волкнера не вписывается в минские договоренности.

В Совфеде ответили на заявление Волкнера о «ликвидации» ДНР и ДНР

 

Константин Косачев, как председатель Совфеда РФ по международным вопросам, сообщил, что заявление специального представителя Госдепартамента США Курта Волкнера не вписывается в минские договоренности. Косачев обвинил американскую сторону в том, что она не является непредвзятым наблюдателем, а озвученное мнение правительства США ставит под вопрос возможность решения существующего конфликта на юго-востоке Украины. В настоящее время, по мнению председателя Совфеда по международным вопросам, жители Луганской и Донецкой областей «раздражающий фактор» для власти в Киеве.

Ранее озвучил свое мнение представитель самопровозглашённой ЛНР Радион Мирошник, в котором сообщил, что ликвидации ЛНР и ДНР не может идти и речи, ведь республики являются одной сторон переговоров. Действующая власть в самопровозглашенных республиках поддерживается населением, подчеркнул Мирошник.
Новости по теме
Косачев прокомментировал иск Украины к России из-за Крымского моста
Косачев прокомментировал иск Украины к России из-за Крымского моста

Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев прокомментировал иск Украины к России из-за Крымского моста. Киев ранее сообщил об

Косачев: Новая администрация США не поставит украинский вопрос в число приоритетных
Косачев: Новая администрация США не поставит украинский вопрос в число приоритетных

Новая администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом вряд ли будет заниматься украинским вопросом, как особо важным. Об этом заявил глава комитета

В Совфеде РФ прокомментировали переговоры Байдена с Порошенко по Крыму
В Совфеде РФ прокомментировали переговоры Байдена с Порошенко по Крыму

Запад не готов оказывать Киеву поддержку из-за диверсии в Крыму. Об этом свидетельствует разговор президента Украины Петра Порошенко и Джо Байдена,

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости