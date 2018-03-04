В России скоро выпустят танк на колесной платформе

На российских индустриальных предприятиях разрабатывают танк «Бумеранг» на колесной платформе. Боевую машину скоро выпустят в свет. Такое заявление сделал руководитель военно-промышленной копании (ВПК) Александр Красовицкий.

Домбровский Сергей

Инженеры намерены создать колесный танк «Бумеранг». По словам главы ВПК, аналогов такому транспортному средству в мире нет. Колесный танк появится на рынках в ближайшее время. Красовицкий назвал «Бумеранг» настоящим прорывом. Инженеры потратили много времени, прежде чем представить высшему менеджменту организации проект, пригодный для реализации. Передовые машины пехоты на базе платформы «Бумеранг» презентовали в 2017 году на параде Победы.Показ осуществили в Москве на Красной площади в честь очередной годовщины изгнания фашистских захватчиков в годы ВОВ. Красовицкий назвал колесный танк «Бумеранг» высшей точкой технической мысли, которой сейчас удалось достичь лишь российским специалистам.