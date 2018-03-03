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| | Утечку сведений по ракете «Сармат» сделали намеренно для США

Утечку сведений по ракете «Сармат» сделали намеренно для США

Вчера, 22:19
Сегодня стало известно, что утечка информации еще в 2007 году о новой ракете «Сармат» была сделана намеренно и, прежде всего, предназначалась для США.

Утечку сведений по ракете «Сармат» сделали намеренно для США

 

Дипломатический источник подчеркнул, что глобальная система ПРО Вашингтона ничего не даст и Россия намеренно делала утечки о ракете «Сармат» в 2007 году. Эксперт добавил, что, несмотря на это, информация о всех проведенных работах хранилась в строжайшей тайне и все испытания были полностью выполнены. По словам источника, гиперзвуковое оружие есть только у России.

Президент Владимир Путин 1 марта в ежегодном послании Федеральному совету поведал о разработках стратегического оружия, которые создают как ответ США на их выход из противоракетного договора. Владимир Путин говорил о таких оружиях, как: «Сармат» - межконтинентальная баллистическая ракета, «Кинжал»- авиационный гиперзвуковой ракетный комплекс, «Авангард» - гиперзвуковой комплекс, ядерный подводный беспилотник, наземный лазерный комплекс.
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