Утечку сведений по ракете «Сармат» сделали намеренно для США

Сегодня стало известно, что утечка информации еще в 2007 году о новой ракете «Сармат» была сделана намеренно и, прежде всего, предназначалась для США.

Дипломатический источник подчеркнул, что глобальная система ПРО Вашингтона ничего не даст и Россия намеренно делала утечки о ракете «Сармат» в 2007 году. Эксперт добавил, что, несмотря на это, информация о всех проведенных работах хранилась в строжайшей тайне и все испытания были полностью выполнены. По словам источника, гиперзвуковое оружие есть только у России.Президент Владимир Путин 1 марта в ежегодном послании Федеральному совету поведал о разработках стратегического оружия, которые создают как ответ США на их выход из противоракетного договора. Владимир Путин говорил о таких оружиях, как: «Сармат» - межконтинентальная баллистическая ракета, «Кинжал»- авиационный гиперзвуковой ракетный комплекс, «Авангард» - гиперзвуковой комплекс, ядерный подводный беспилотник, наземный лазерный комплекс.