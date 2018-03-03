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| | Россия приняла на вооружение новые истребители Су-30СМ

Россия приняла на вооружение новые истребители Су-30СМ

Вчера, 21:18
Российская армия принимает на вооружение новый вид истребителя. Су-30СМ создали инженеры завода «Вымпел» имени Топорова.
 

Россия приняла на вооружение новые истребители Су-30СМ

 

ВВС РФ получили новый истребитель Су-30СМ, о чем сообщили руководители «Вымпела». Также сообщается, что самолет принят на вооружение по указанию президента российского государства, но на сайте Кремля такой информации пока не удалось обнаружить.

Су-30СМ обладает ракетой класса «воздух-воздух» и элементами выброса пассивных помех. Новинку, произведенную на иркутском авиационном заводе, создали на платформе Су-30МКМ, являющегося прототипом Су-30МКИ. С 2015 года Су-30СМ участвовал в воздушных операциях в Сирии. Кроме России, этими самолета пользуются армии иных государств, цена одной машины составляет 5к0 миллионов долларов.

Никита Готский
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