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Трон из «Игры престолов» нашли у Саакашвили в Киеве

Вчера, 19:01
В палаточном городке у Верховной Рады нашли трон Михаила Саакашвили, схожий с троном в «Играх престолов». Об этом пишет украинский депутат Антон Геращенко.

Трон из «Игры престолов» нашли у Саакашвили в Киеве

 

Ранее во время обысков палаточного городка, который в настоящее время сосредотачивается возле украинского парламента, сотрудники правоохранительных органов разыскали «трон» Саакашвили. Данный предмет, как сообщает украинский парламентарий, очень напоминает оригинал из популярного сериала «Игра престолов».

Сегодня в Киеве силовики задержали более сотни человек за организацию беспорядков возле Верховной Рады. Полиция нашла также и оружие, после чего начала демонтаж городка. Сторонники Саакашвили недовольны этими действиями власти.
Никита Готский
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