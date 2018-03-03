Трон из «Игры престолов» нашли у Саакашвили в Киеве

В палаточном городке у Верховной Рады нашли трон Михаила Саакашвили, схожий с троном в «Играх престолов». Об этом пишет украинский депутат Антон Геращенко.

Никита Готский

Ранее во время обысков палаточного городка, который в настоящее время сосредотачивается возле украинского парламента, сотрудники правоохранительных органов разыскали «трон» Саакашвили. Данный предмет, как сообщает украинский парламентарий, очень напоминает оригинал из популярного сериала «Игра престолов».Сегодня в Киеве силовики задержали более сотни человек за организацию беспорядков возле Верховной Рады. Полиция нашла также и оружие, после чего начала демонтаж городка. Сторонники Саакашвили недовольны этими действиями власти.