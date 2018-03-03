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| | Песков считает новые санкции США угрожающими всему миру

Песков считает новые санкции США угрожающими всему миру

Сегодня, 17:50
Новые антироссийские санкции только несут вред окружающему миру и являются незаконными. Таким образом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков высказался об ограничениях.

Песков считает новые санкции США угрожающими всему миру

 

Кремль прокомментировал недавно продленные санкции США в отношении России. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков считает, что ограничения несут вред миру. Также он отметил, что данный вопрос не является повесткой дня в правительстве. В своей речи Песков вспомнил слова руководителя российского государства, отметившего, что не РФ является инициатором санкций. Путин назвал их противозаконными и несущими вред не только США и России, но и всему миру.
 
Вчера американский лидер Дональд Трамп еще на один год продлил ограничения. По мнению Белого дома, ситуация в Украине несет огромную угрозу нацбезопасности США.

Никита Готский
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