Кремль прокомментировал недавно продленные санкции США в отношении России. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков считает, что ограничения несут вред миру. Также он отметил, что данный вопрос не является повесткой дня в правительстве. В своей речи Песков вспомнил слова руководителя российского государства, отметившего, что не РФ является инициатором санкций. Путин назвал их противозаконными и несущими вред не только США и России, но и всему миру. Кремль прокомментировал недавно продленные санкции США в отношении России. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков считает, что ограничения несут вред миру. Также он отметил, что данный вопрос не является повесткой дня в правительстве. В своей речи Песков вспомнил слова руководителя российского государства, отметившего, что не РФ является инициатором санкций. Путин назвал их противозаконными и несущими вред не только США и России, но и всему миру.

Вчера американский лидер Дональд Трамп еще на один год продлил ограничения. По мнению Белого дома, ситуация в Украине несет огромную угрозу нацбезопасности США.

Никита Готский

Новые антироссийские санкции только несут вред окружающему миру и являются незаконными. Таким образом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков высказался об ограничениях.