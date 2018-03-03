Песков считает новые санкции США угрожающими всему миру

Кремль прокомментировал недавно продленные санкции США в отношении России. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков считает, что ограничения несут вред миру. Также он отметил, что данный вопрос не является повесткой дня в правительстве. В своей речи Песков вспомнил слова руководителя российского государства, отметившего, что не РФ является инициатором санкций. Путин назвал их противозаконными и несущими вред не только США и России, но и всему миру.
Песков считает новые санкции США угрожающими всему мируСегодня, 17:50
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал призывы ввести ответные меры на новые санкции США и рассказал, кто примет решение по этому
Пресс-секретарь президента РФ дал свой комментарий относительно введения санкций ЕС против Крыма. По словам Дмитрия Пескова, данные ограничения наносят вред не
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами сказал, что антироссийские санкции полезны для экономики РФ. Они дали толчок к