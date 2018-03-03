Курды сообщили об обстреле мирных жителей Африны турецкими танками

Курдами было сделано заявление о том, что турецкие войска обстреляли мирных жителей в деревне Худжейляр (кантон Африны), что находится на севере Сирии. В результате 8 человек погибли, 12 граждан получили ранения.

* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда

В январе турецкие вооруженные силы и сирийская оппозиция начали операцию «Оливковая ветвь», направленную против курдов и группировки «Исламское государство»*(запрещена в РФ) в Африне.По данным Министерства обороны Турции, с начала операции убито 41 турецкого военнослужащего. За время операции «Оливковая ветвь» турецкие силы смогли захватить 615 кв км территории Сирии и 28 стратегически важных точек, нейтрализовать 2434 противника (убиты или взяты в плен).На данный момент известно, что турецкие военнослужащие взяли под свой контроль город Раджо, территорию которого заняли террористы «Исламского государства». Столкновения в городе продолжаются.Дамаск осуждает военные действия Турции в Африне, считая эту территорию неотъемлемой частью Сирии.«Исламское государство», которое признано террористическим, запрещено на территории России.