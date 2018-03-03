В КНР будут обсуждать поправки о бессрочном руководстве Си Цзиньпина

В субботу в Китае открылась первая сессия Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета 13 созыва. Во время сессии члены совета будут говорить о внесении поправок в Основной Закон Поднебесной, среди которых и разрешение председателю руководить страной более двух сроков без перерыва.

Дарья Светозарова

Сессия проходит в Доме народных собраний в Пекине. На мероприятии присутствует лично генсек КНР Си Цзиньпин и другие представители политической элиты. Сессия проводится всего раз год в начале первого весеннего месяца. Наряду с сессией политического консультативного совета в Поднебесной проводится сессия Всекитайского собрания народных представителей – главного законодательного органа КНР. В этом году она откроется 5 марта.Народный консультативный совет в количестве 2158 делегатов будет работать целую декаду. В мероприятии примут участие не только члены правящей Компартии КНР, но и беспартийные представители из разных регионов Поднебесной. Представлять свой регион огромная честь для любого китайца. Все участники прибывают к Дому народных собраний в костюме своего региона. Помимо обсуждения сроков полномочий генсека Китая, делегаты ВК НПКСК заслушают и прокомментируют доклад Постоянного комитета и поговорят о возможности перестройки совета с учетом новых идей и веяний, а потом обсудят список претендентов на правящие посты в совете.