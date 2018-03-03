Как распознать изменщика? Составлен рейтинг признаков, выдающих неверного мужчину

Мнения

Как распознать изменщика? Составлен рейтинг признаков, выдающих неверного мужчину

А не завел ли ваш супруг любовницу?

От Редактора

"Вы станете родителями": Эксперты раскритиковали календарный метод предохранения

Популярный способ контрацепции вовсе не так эффективен.

Сюжеты :

Россиян ждут длинные выходные Россияне назвали занятия, которые круче, чем секс Инфантино: ФИФА 16 марта примет решение по использованию VAR на ЧМ-2018 ФАС может лишить фармакомпанию лицензии за высокие цены на лекарства Химики получили сжимаемую углеродную трубку из древесины Сноубордистка Алёна Заварзина поделилась своими неудачами на Олимпиаде-2018 Путин поведал, под каким знаком пройдёт ближайшее десятилетие «Это что такое?»: Киркоров в обнимку с Путиным и позор под фонограмму Ученые: Мурчание котов залечивает раны у людей В Индонезии родился "теленок-кот" Новосибирские школьники дважды ограбили секс-шоп НЛО превратили спутник Земли в базу пришельцев
| | Турция нейтрализовала более двух тысяч радикалов в Африне

Турция нейтрализовала более двух тысяч радикалов в Африне

Сегодня, 17:07
Турецкие военные в сирийском Африне смогли нейтрализовать более 2000 боевиков. Об этом сообщили в Генштабе армии страны.

Турция нейтрализовала более двух тысяч радикалов в Африне

 

Со старта боевой операции в Африне бойцам регулярной турецкой армии удалось уничтожить 2,4 тысячи радикально настроенных исламистов. В настоящее время в Афринах находятся армейский и полицейский спецназ Анкары, которая проводит операцию в данном регионе с 20 января. Размещение сирийских проправительственных войск в Африне, ставшее ответом на действия Анкары, ставит под сомнение союз между РФ, Турцией и Ираном.

В процессе операции «Оливковая ветвь» турки намерены зачистить ведущие населенные пункты региона, имеющие немалое значение для успеха войны. Контролируя эти районы, Анкара сможет эффективно сжать кольцо вокруг Африн.
Никита Готский
Новости по теме
Турция потеряла 11 солдат в ходе операции в Афринах
Турция потеряла 11 солдат в ходе операции в Афринах

Турция ликвидировала более 1200 боевиков в Афринах, но потеряла в ходе операции 11 своих солдат. Об этом рассказали в Генштабе ВС страны.

В США попросили Турцию ограничить военные операции в сирийском Африне
В США попросили Турцию ограничить военные операции в сирийском Африне

В Вашингтоне попросили Анкару ограничить военную активность в сирийском Африне. Официально обратился к турецким политикам Госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Турция нейтрализовала 790 террористов в Афринах
Турция нейтрализовала 790 террористов в Афринах

Со старта операции в Африне Турция нейтрализовала 790 человек. Об этом пишут местные издания.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости