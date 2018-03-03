Турция нейтрализовала более двух тысяч радикалов в Африне

Турецкие военные в сирийском Африне смогли нейтрализовать более 2000 боевиков. Об этом сообщили в Генштабе армии страны.

Никита Готский

Со старта боевой операции в Африне бойцам регулярной турецкой армии удалось уничтожить 2,4 тысячи радикально настроенных исламистов. В настоящее время в Афринах находятся армейский и полицейский спецназ Анкары, которая проводит операцию в данном регионе с 20 января. Размещение сирийских проправительственных войск в Африне, ставшее ответом на действия Анкары, ставит под сомнение союз между РФ, Турцией и Ираном.В процессе операции «Оливковая ветвь» турки намерены зачистить ведущие населенные пункты региона, имеющие немалое значение для успеха войны. Контролируя эти районы, Анкара сможет эффективно сжать кольцо вокруг Африн.