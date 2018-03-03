Как распознать изменщика? Составлен рейтинг признаков, выдающих неверного мужчину

Мнения

Как распознать изменщика? Составлен рейтинг признаков, выдающих неверного мужчину

А не завел ли ваш супруг любовницу?

От Редактора

"Вы станете родителями": Эксперты раскритиковали календарный метод предохранения

Популярный способ контрацепции вовсе не так эффективен.

Сюжеты :

Россиян ждут длинные выходные Россияне назвали занятия, которые круче, чем секс Инфантино: ФИФА 16 марта примет решение по использованию VAR на ЧМ-2018 ФАС может лишить фармакомпанию лицензии за высокие цены на лекарства Химики получили сжимаемую углеродную трубку из древесины Сноубордистка Алёна Заварзина поделилась своими неудачами на Олимпиаде-2018 Путин поведал, под каким знаком пройдёт ближайшее десятилетие «Это что такое?»: Киркоров в обнимку с Путиным и позор под фонограмму Ученые: Мурчание котов залечивает раны у людей В Индонезии родился "теленок-кот" Новосибирские школьники дважды ограбили секс-шоп НЛО превратили спутник Земли в базу пришельцев
| | Вилдерс считает Путина и Трампа лучшими лидерами во всем мире

Вилдерс считает Путина и Трампа лучшими лидерами во всем мире

Сегодня, 17:06
Знаменитый политик Нидерландов Герта Вилдерс заявил, что Европе нужны такие лидеры как Владимир Путин и Дональд Трамп, которые заботятся о своем народе.

Вилдерс считает Путина и Трампа лучшими лидерами во всем мире

 

Герта Вилдерс во время своего интервью рассказал корреспондентам о своем отношении к лидерам некоторых стран мира. Он считает, что таких как Трамп и Путин надо чтобы было побольше. Ведь они постоянно заботятся о людях, проживающих на территории их государств. Вилдерс хоть и критикует политику российского президента, но в тот же час и восхищается им как лидером. Политик Нидерландов объявил, что его страна не хочет враждовать с РФ, ведь у них много общих интересов. Нидерланды хотят сотрудничать с Россией и помогать друг другу.

Отметим, что Герта Вилдерс в данный момент находится в России, куда прибыл с целью визита к Владимиру Путину.
Пелагея Лебединская
Новости по теме
Нидерландский политик желает бороться с русофобией
Нидерландский политик желает бороться с русофобией

Нидерландский политик, глава «Партии Свободы» Герт Вилдерс, желает бороться с русофобией. Об этом он сообщил представителям голландских СМИ в одном из

Трамп завил о желании установить очень хорошие отношения с Россией
Трамп завил о желании установить очень хорошие отношения с Россией

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что намерен установить очень хорошие отношения с Россией. Политик также отметил, что

Нидерланды проведут референдум о Nexit ради отмены антироссийский санкций
Нидерланды проведут референдум о Nexit ради отмены антироссийский санкций

Герт Вилдерс, лидер партии свободы Нидерландов, собирается провести в стране свой Brexit. Сейчас власти подготавливают законопроект о проведении референдума.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости