Вилдерс считает Путина и Трампа лучшими лидерами во всем мире

Знаменитый политик Нидерландов Герта Вилдерс заявил, что Европе нужны такие лидеры как Владимир Путин и Дональд Трамп, которые заботятся о своем народе.

Пелагея Лебединская

Герта Вилдерс во время своего интервью рассказал корреспондентам о своем отношении к лидерам некоторых стран мира. Он считает, что таких как Трамп и Путин надо чтобы было побольше. Ведь они постоянно заботятся о людях, проживающих на территории их государств. Вилдерс хоть и критикует политику российского президента, но в тот же час и восхищается им как лидером. Политик Нидерландов объявил, что его страна не хочет враждовать с РФ, ведь у них много общих интересов. Нидерланды хотят сотрудничать с Россией и помогать друг другу.Отметим, что Герта Вилдерс в данный момент находится в России, куда прибыл с целью визита к Владимиру Путину.