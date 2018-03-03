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| | МИД России высказал претензию Польше о сносе памятников Красной армии

МИД России высказал претензию Польше о сносе памятников Красной армии

Вчера, 20:00
Дипломаты России требуют от Варшавы соблюдать договор в военно-мемориальной сфере после снова памятника советским солдатам. Об этом говорится в сообщении МИД России.

МИД России высказал претензию Польше о сносе памятников Красной армии

 

МИД передает, что в недовольством узнало о новом акте «государственного вандализма» по отношению к монументу бойцам РККА в Польше. Дипломаты требуют от местных властей соблюдения соглашения, касающегося военно-мемориальной сферы. МИД подчеркнул, что Варшава продолжает показывать «историческое беспамятство», якобы неверно расправляясь с советским мемориальным наследием в пределах государства.

С 2017 году в Польше действует закон о декоммунизации, предусматривающий демонтаж скульптур, которые символизируют тоталитаризм или коммунизм. Местные историки насчитали, что в стране находится более двух сотен обелисков РККА, часть их них уже снесли.
Никита Готский
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