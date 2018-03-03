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| | Меркель проследит за налоговой политикой США

Меркель проследит за налоговой политикой США

Сегодня, 17:03
Ангела Меркель, являющаяся канцлером ФРГ, заявила о том, что Германия уже сейчас готова к выполнению проекта относительно единой системы налогообложения для различных предприятий, который должен быть реализован совместно с Францией.

Меркель проследит за налоговой политикой США

 

Меркель заметила, что при осуществлении данного проекта будет учитываться состояние налоговой системы США, в то время как совместно с Францией Германия займётся развитием общей основы для начисления налоговых обложений для компаний. Данная информация была обнародована немецким канцлером в её видеоподкасте, который выходит на еженедельной основе.

Заметим, в декабре прошлого года американский президент Дональд Трамп подписал законопроект, предусматривающий глобальные изменения в налоговой системе США. Подписанный закон стал наиболее крупной реформой американской системы налогообложения, позволившей в значительной степени снизить налоги на бизнес.
Александр Вест
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