Меркель проследит за налоговой политикой США

Ангела Меркель, являющаяся канцлером ФРГ, заявила о том, что Германия уже сейчас готова к выполнению проекта относительно единой системы налогообложения для различных предприятий, который должен быть реализован совместно с Францией.

Александр Вест

Меркель заметила, что при осуществлении данного проекта будет учитываться состояние налоговой системы США, в то время как совместно с Францией Германия займётся развитием общей основы для начисления налоговых обложений для компаний. Данная информация была обнародована немецким канцлером в её видеоподкасте, который выходит на еженедельной основе.Заметим, в декабре прошлого года американский президент Дональд Трамп подписал законопроект, предусматривающий глобальные изменения в налоговой системе США. Подписанный закон стал наиболее крупной реформой американской системы налогообложения, позволившей в значительной степени снизить налоги на бизнес.