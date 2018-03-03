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| | США заявили о крушении ядерных ракет России во время испытания

США заявили о крушении ядерных ракет России во время испытания

Сегодня, 16:33
Российские ядерные ракеты потерпели крушение во время тестирования. Так считают американские власти, сомневающиеся в их эффективности.

США заявили о крушении ядерных ракет России во время испытания

 

Правительство США изучало испытания ядерных ракет, созданных в РФ, но сомневаются в их качестве. Как сообщают западные СМИ со ссылкой на неназванного информатора в Белом доме, у США в самом деле имеются сведения о численности тестирований крылатых боеголовок с ядерной установкой, но вся эта процедура завершилась крушением.

Ранее в секретариате Белого дома сообщали, что американский лидер Дональд Трамп осознал все угрозы и готов сберечь мир силовым методом. Его российский коллега Владимир Путин ранее заявил в своем обращении к Федеральному собранию о ядерных ракетах, обладающих неограниченной дальностью полета.
Никита Готский
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