США заявили о крушении ядерных ракет России во время испытания

Российские ядерные ракеты потерпели крушение во время тестирования. Так считают американские власти, сомневающиеся в их эффективности.

Никита Готский

Правительство США изучало испытания ядерных ракет, созданных в РФ, но сомневаются в их качестве. Как сообщают западные СМИ со ссылкой на неназванного информатора в Белом доме, у США в самом деле имеются сведения о численности тестирований крылатых боеголовок с ядерной установкой, но вся эта процедура завершилась крушением.Ранее в секретариате Белого дома сообщали, что американский лидер Дональд Трамп осознал все угрозы и готов сберечь мир силовым методом. Его российский коллега Владимир Путин ранее заявил в своем обращении к Федеральному собранию о ядерных ракетах, обладающих неограниченной дальностью полета.