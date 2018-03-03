Сторонников Навального задерживают на митинге в поддержку Путина

Сторонники известного российского политического деятеля Алексея Навального в сети микроблогов Twitter разместили сообщение о том, что некоторые волонтёры, у которых при себе имелись значки и наклейки в пользу оппозиционера, были задержаны полицейскими.

Александр Вест

В опубликованном сообщении содержалась информация о том, что волонтёры, присутствовавшие на митинге в поддержку Владимира Путина, происходящем на стадионе «Лужники» в Москве, были задержаны и отправлены в полицейский участок, где правоохранители якобы запугивают их. Также сторонники Навального заметили, что задержанными оказались волонтёры, приехавшие в столицу из Пушкино, а при себе у них имелись значки, а также наклейки в поддержку российского оппозиционера.Одной из задержанных активисток оказалась Елена Захарова, которая пришла на столичный стадион, держа в руках плакат с призывом об окончании военных действий в Сирии. Напомним, митинг в поддержку Путина начался в 14:00 по МСК, а на московском стадионе единовременно собрались примерно 80 тысяч человек.