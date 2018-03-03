Как распознать изменщика? Составлен рейтинг признаков, выдающих неверного мужчину

Мнения

Как распознать изменщика? Составлен рейтинг признаков, выдающих неверного мужчину

А не завел ли ваш супруг любовницу?

От Редактора

"Вы станете родителями": Эксперты раскритиковали календарный метод предохранения

Популярный способ контрацепции вовсе не так эффективен.

Сюжеты :

Россиян ждут длинные выходные Россияне назвали занятия, которые круче, чем секс Инфантино: ФИФА 16 марта примет решение по использованию VAR на ЧМ-2018 ФАС может лишить фармакомпанию лицензии за высокие цены на лекарства Химики получили сжимаемую углеродную трубку из древесины Сноубордистка Алёна Заварзина поделилась своими неудачами на Олимпиаде-2018 Путин поведал, под каким знаком пройдёт ближайшее десятилетие «Это что такое?»: Киркоров в обнимку с Путиным и позор под фонограмму Ученые: Мурчание котов залечивает раны у людей В Индонезии родился "теленок-кот" Новосибирские школьники дважды ограбили секс-шоп НЛО превратили спутник Земли в базу пришельцев
| | Киркоров, Газманов, Расторгуев и все-все-все: Кто пришел поддержать Путина на концерт-митинг в «Лужниках»

Киркоров, Газманов, Расторгуев и все-все-все: Кто пришел поддержать Путина на концерт-митинг в «Лужниках»

Сегодня, 16:06
Сегодня в московских «Лужниках» состоялся концерт-митинг в поддержку Владимира Путина, который снова баллотируется на пост президента России. Кроме обычной своей речи, действующий глава государства спел вместе с российскими спортсменами и другими участниками национальный гимн, а отечественные звезды сделали фото на память с Путиным.

Киркоров, Газманов, Расторгуев и все-все-все: Кто пришел поддержать Путина на концерт-митинг в «Лужниках»

 

В Москве в СК «Лужники» состоялся митинг-концерт в поддержку действующего президента РФ. В процессе мероприятия лидер Кремля спел российский гимн, высказал слова благодарности всем явившимся за их участие, а деятели культуры, шоу-бизнеса и спорта попросили людей прийти на выборы 18 марта на избирательные участки и отдать свои голоса. Сподвижники Путина держали в руках флажки с инициалами президента, триколоры, а некоторые посетили митинг с надписью Putin Team. Аналогичная надпись имелась на головном уборе корреспондента Дмитрия Губерниева, который стал ведущим шоу.

Киркоров, Газманов, Расторгуев и все-все-все: Кто пришел поддержать Путина на концерт-митинг в «Лужниках»

 

Митинг стартовал с разогрева граждан песнями. Для всех присутствующих пели Алексей Воробьев, хор Турецкого, «Руки вверх», Олег Газманов. Далее на сцену поднялись доверенные лица Путина, каждый из которых высказал несколько слов в поддержку главы государства. Генерал Владимир Шаманов заявил, что российская армия с успехом действовала в Сирии. Он сделал обещание, что РФ и далее станет поддерживать суверенные государства против атаки на них. Худрук Мариинского театра Валерий Гергиев отметил свою гордость Россией, а ее население он назвал сильным. Также слова поддержки высказали Тимати, Николай Расторгуев и Леонид Якубович. По словам лидера «Любэ», приезжающие иностранцы уже не удивляются отсутствию медведей на улицах страны, но обнаруживают огромное число кафе и ресторанов. По его мнению, такие изменения делают РФ привлекательной.

Киркоров, Газманов, Расторгуев и все-все-все: Кто пришел поддержать Путина на концерт-митинг в «Лужниках»

 

Эстрадный певец Филипп Киркоров смог сделать селфи вместе с Путиным, о чем с радостью написал в Instagram. Он гордится тем, что в «Лужниках» сфотографировался с президентом на митинге в поддержку политика, а также призвал всех пойти 18 марта на выборы, дабы отдать голоса за «сильную Россию», за «Владимира Путина». Обнародовал ряд новых снимков и Олег Газманов. Он выложил в соцсеть совместные изображения в компании доверенных лиц кремлевского лидера, в частности с Расторгуевым и Стасом Михайловым. Некоторые фанаты написали, что сам Газманов смотрится более моложаво, чем его коллеги.
Никита Готский
Новости по теме
В Ставрополе пройдет митинг в поддержку Путина
В Ставрополе пройдет митинг в поддержку Путина

В Ставрополе в эту субботу пройдет очередной митинг в поддержку главы государства. Сообщается, что мероприятие уже согласовано с властями города.

Москва проведёт митинг-концерт в поддержку Крыма
Москва проведёт митинг-концерт в поддержку Крыма

В пятницу, 7 марта, в центре столицы в поддержку граждан, проживающих на территории Крыма, под эгидой акции «Мы вместе!» пройдет митинг-концерт.

23 февраля в Перми националисты выйдут на митинг в поддержку Владимира Путина
23 февраля в Перми националисты выйдут на митинг в поддержку Владимира Путина

В Перми националисты и коммунисты проведут митинги в поддержку действующего главы России Владимира Путина. Однако два этих мероприятия пройдут в разное время.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости