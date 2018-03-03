Киркоров, Газманов, Расторгуев и все-все-все: Кто пришел поддержать Путина на концерт-митинг в «Лужниках»

Сегодня в московских «Лужниках» состоялся концерт-митинг в поддержку Владимира Путина, который снова баллотируется на пост президента России. Кроме обычной своей речи, действующий глава государства спел вместе с российскими спортсменами и другими участниками национальный гимн, а отечественные звезды сделали фото на память с Путиным.

В Москве в СК «Лужники» состоялся митинг-концерт в поддержку действующего президента РФ. В процессе мероприятия лидер Кремля спел российский гимн, высказал слова благодарности всем явившимся за их участие, а деятели культуры, шоу-бизнеса и спорта попросили людей прийти на выборы 18 марта на избирательные участки и отдать свои голоса. Сподвижники Путина держали в руках флажки с инициалами президента, триколоры, а некоторые посетили митинг с надписью Putin Team. Аналогичная надпись имелась на головном уборе корреспондента Дмитрия Губерниева, который стал ведущим шоу.

Митинг стартовал с разогрева граждан песнями. Для всех присутствующих пели Алексей Воробьев, хор Турецкого, «Руки вверх», Олег Газманов. Далее на сцену поднялись доверенные лица Путина, каждый из которых высказал несколько слов в поддержку главы государства. Генерал Владимир Шаманов заявил, что российская армия с успехом действовала в Сирии. Он сделал обещание, что РФ и далее станет поддерживать суверенные государства против атаки на них. Худрук Мариинского театра Валерий Гергиев отметил свою гордость Россией, а ее население он назвал сильным. Также слова поддержки высказали Тимати, Николай Расторгуев и Леонид Якубович. По словам лидера «Любэ», приезжающие иностранцы уже не удивляются отсутствию медведей на улицах страны, но обнаруживают огромное число кафе и ресторанов. По его мнению, такие изменения делают РФ привлекательной.

Никита Готский

Эстрадный певец Филипп Киркоров смог сделать селфи вместе с Путиным, о чем с радостью написал в Instagram. Он гордится тем, что в «Лужниках» сфотографировался с президентом на митинге в поддержку политика, а также призвал всех пойти 18 марта на выборы, дабы отдать голоса за «сильную Россию», за «Владимира Путина». Обнародовал ряд новых снимков и Олег Газманов. Он выложил в соцсеть совместные изображения в компании доверенных лиц кремлевского лидера, в частности с Расторгуевым и Стасом Михайловым. Некоторые фанаты написали, что сам Газманов смотрится более моложаво, чем его коллеги.