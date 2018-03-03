Путин поведал, под каким знаком пройдёт ближайшее десятилетие

В рамках речи, произнесённой Владимиром Путиным на митинге в московском стадионе «Лужники», российский лидер заявил о том, что ближайшие десять лет станут для России победоносными, если он сумеет победить на предстоящих выборах в президенты РФ.

Александр Вест

Владимир Путин заявил, что его интенции заключаются в создании яркого государства, которое устремлено вперёд, навстречу будущему. Путин заметил, что необходимо создать государство, которое будет по нраву всем внукам и детям нынешних поколений россиян, так как на этой земле ранее проживали их предки, стараясь подарить своим наследникам лучшее будущее. Президент Российской Федерации утвердил, что сделает всё, что необходимо для того, чтобы будущие поколения россиян чувствовали себя счастливыми, так как никто не сделает это за него.Путин добавил, что весь XXI должен пройти для России под знаком общих побед и достижений, которых россияне непременно достигнут. Заметим, во время речи российского президента на стадионе одновременно присутствовали примерно 80 тысяч человек.