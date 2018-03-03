Путин поздравил жителей Болгарии с годовщиной освобождения от османского ига

Президент России Владимир Путин адресовал свои поздравления главе Болгарии Румену Радеву. В полной речи поздравления, которая выложена на официальном сайте Кремля, речь идет о 140 годовщине освобождения страны от османского ига.

Пойда Анна

Владимир Путин призывает людей вспомнить о героических подвигах, совершенных российскими солдатами и болгарскими ополченцами, которые плечом к плечу сражались в битве на Шипке и под Плевно, рискуя своими жизнями, дабы освободить свою страну и людей от гнета чужеземных завоевателей. Только благодаря их храбрости, чести и любви к родине впоследствии удалось восстановить древнюю болгарскую государственность.Глава РФ с гордостью напоминает подрастающему поколению о героическом прошлом двух государств, которое помогает им поддерживать политические и экономические отношения, а также способствует укреплению дружбы.