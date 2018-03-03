Власти Китая рассматривают закон о разрешении рождения третьего ребенка

В марте на ежегодном заседании правительства Китая будет рассматриваться закон о возможном разрешении семьям заводить третьего ребенка.

Пелагея Лебединская

В 1970 году власти Китая приняли закон, в котором оглашалось, что в связи с очень большой численностью населения страны запрещается иметь более двух детей одной семейной паре. В соответствии с законом, в городах разрешается рожать только одного ребенка, а в селе двоих с тем учетом, что первенец девочка.В 2015 году этот законопроект был пересмотрен и изменен на условия, что все семьи в Китае, не зависимо от места проживания, могут иметь двоих деток. Однако это привело страну к низкой рождаемости. В 2017 году по дынным переписи населения было установлено, что новорожденных деток появилось на свет на 630 000 меньше чем в предыдущем году. По мнению правительства, если законопроект не изменить, то к 2030 году рождаемость в стране совсем упадет и это сильно повлияет на экономическое развитие государства.По мнению экспертов, разрешение иметь семьям Китая троих детей не увеличит рождаемость в стране, для этого нужно, прежде всего, изменить политику о планировании и деторождении.