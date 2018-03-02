Поклонская предложила назвать боевой лазерный комплекс «Крым»

Президентом Российской Федерации ранее было сообщено о разработке новых боевых технологий. В свою очередь, депутаты предлагают названия для будущей техники. Отличилась Наталья Поклонская, предложив назвать боевой лазер «Крым».

Дарья Дмитриева

Новое стратегической оружие уже в разработке и на испытаниях у РФ. Но название ещё не придумано, поэтому каждый может высказать своё мнение. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поучаствовал в подборе названия военной технике. Он предложил назвать в честь погибших лётчиков «Пальмира». Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская подобрала идеальные, по её мнению, названия. Для лазерной боевой установки – «Крым», а для беспилотного подводного аппарата – «Севастополь». Какими предпосылками для этого депутат воспользовалась, она не объяснила.