Новое стратегической оружие уже в разработке и на испытаниях у РФ. Но название ещё не придумано, поэтому каждый может высказать своё мнение. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поучаствовал в подборе названия военной технике. Он предложил назвать в честь погибших лётчиков «Пальмира». Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская подобрала идеальные, по её мнению, названия. Для лазерной боевой установки – «Крым», а для беспилотного подводного аппарата – «Севастополь». Какими предпосылками для этого депутат воспользовалась, она не объяснила.
Поклонская предложила назвать боевой лазерный комплекс «Крым»Вчера, 22:32
Бывший прокурор Крыма и нынешний депутат Государственной думы Наталья Поклонская выложила новые изображение со своего отдыха, где она в компании с несколькими
Депутат Госдумы Наталья Поклонская от партии «Единая Россия» объяснила, почему в декларации отсутствуют данные насчет доходов ее мужа. Оказалось, что она
Депутат Государственной Думы России Наталья Поклонская рассказала о письмах, которые присылают ей граждане Украины. Жители этого государства просят ее о помощи.