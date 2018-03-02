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| | Путин признался, что смотрит новогоднее поздравление президента

Путин признался, что смотрит новогоднее поздравление президента

Вчера, 21:24
Президент РФ Владимир Путин побывал на форуме СМИ Общероссийского народного фронта в Калининграде. Отвечая на вопросы журналистов, лидер государства рассказал, что смотрит выступление президента в новогоднюю ночь.

Путин признался, что смотрит новогоднее поздравление президента

 

Сегодня в Калининграде прошел форум СМИ Общероссийского народного фронта с участием российского лидера Владимира Путина. Глава страны ответил на многие вопросы. Среди них прозвучал один нестандартный. Путина спросили, что он делает в Новый год, когда вся страна смотрит в разных часовых поясах обращение президента. Российский лидер признался, что также с нетерпением ждет этого выступления и смотрит его. Слова президента вызвали смех и оживление в зрительном зале.

Также Владимир Путин рассказал о том, какое событие в истории хотел бы предупредить. Он назвал распад СССР. При этом глава отметил, что не хотел бы родиться в другой эпохе, поскольку в его семье были крепостные, а он – президент.
Виктория Озерова
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