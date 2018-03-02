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| | Украинский генерал оценил обороноспособность Крыма, назвав его «непотопляемым авианосцем»

Украинский генерал оценил обороноспособность Крыма, назвав его «непотопляемым авианосцем»

Вчера, 21:13
Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко высказал мнение, что Россия занимается наращиванием военного потенциала на полуострове.

Украинский генерал оценил обороноспособность Крыма, назвав его «непотопляемым авианосцем»

 

Более того, украинский главнокомандующий оценил обороноспособность Крыма и сообщил, что одно из названий полуострова «непотопляемый авианосец». Другое похожее название – «неприступная крепость», но смысл слов не меняется.

Украинский генерал оценил обороноспособность Крыма, назвав его «непотопляемым авианосцем»

 

Романенко рассказал, что местные власти не один раз акцентировали внимание на усиленной обороне на полуострове, которая особенно возросла после его присоединения к РФ. По словам генерала, всё новое и модернизированное оружие, вся современная военная техника поставляется на территорию Крыма.
Татьяна Преображенская
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