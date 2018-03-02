Украинский генерал оценил обороноспособность Крыма, назвав его «непотопляемым авианосцем»

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко высказал мнение, что Россия занимается наращиванием военного потенциала на полуострове.

Более того, украинский главнокомандующий оценил обороноспособность Крыма и сообщил, что одно из названий полуострова «непотопляемый авианосец». Другое похожее название – «неприступная крепость», но смысл слов не меняется.

Татьяна Преображенская

Романенко рассказал, что местные власти не один раз акцентировали внимание на усиленной обороне на полуострове, которая особенно возросла после его присоединения к РФ. По словам генерала, всё новое и модернизированное оружие, вся современная военная техника поставляется на территорию Крыма.